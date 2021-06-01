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Сергей Собянин в День защиты детей рассказал, как город заботится о младшем поколении
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин в День защиты детей рассказал, как город заботится о младшем поколении

Иван Юминов

Город

Столичные власти делают многое для того, чтобы дети росли, учились и развивались в комфортных условиях. Об этом в честь Дня защиты детей рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 1 июня.

— В Москве больше двух миллионов детей — целая маленькая страна. Мы очень многое делаем, чтобы они росли, развивались и учились в комфортных условиях, — рассказал глава города.

Так, власти строят школы искусств, детские технопарки, садики и школы. В парках и дворах есть спортивные и игровые площадки, а школьники могут бесплатно посещать городские музеи. Кроме того, дети могут получить гранты за победу на Всероссийской олимпиаде школьников.

Мэр выразил уверенность в том, что без заботы и внимания взрослых в Москве не останется ни один ребенок.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах соцподдержки многодетных семей.

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МоскваСергей СобянинДень защиты детей
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