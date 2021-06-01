Анастасия Ракова рассказала о мерах соцподдержки многодетных семей в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки многодетных семей в Международный день защиты детей.

Она отметила, что в столице за десять лет число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза. Для города очень важно развитие цифровых услуг, пояснила заммэра.

— Сегодня 380 услуг и сервисов, в том числе запись в школу, детский сад, на кружки, предоставляются в электронном виде, бумагу мы даже не используем. Мы понимаем, как важны для родителей сервисы, — сказала Анастасия Ракова.

В городе на сегодняшний день проживает свыше 2,2 миллиона детей и подростков. Каждый день с помощью портала mos.ru до миллиона пользователей получают различные услуги онлайн. Школьники пользуются картой «Москвенок», с помощью которой они могут оплачивать питание, отмечать вход и выход из школы, бесплатно посещать музеи.

В Москве все дошкольники получают бесплатное пятиразовое питание, ученики начальных классов — горячие завтраки, а студенты колледжей, обучающиеся на бюджете, — бесплатные обеды.

При этом все школьники с помощью социальной карты учащегося могут пользоваться правом на льготный проезд на метро и наземном транспорте, а дети из многодетных семей могут ездить бесплатно.

В столице организованы цифровые сервисы в сфере здравоохранения. Все пациенты могут получить доступ к электронной медкарте, чтобы всегда знать о состоянии здоровья своего ребенка.

Анастасия Ракова уточнила, что с 2021 года в двух поликлиниках города проводится эксперимент по ведению исключительно электронных медкарт. До конца года планируется в такой формат перевести все поликлиники столицы.

Москве удалось уменьшить в четыре раза число детей-сирот, которые воспитываются в детских домах. На сегодняшний день 93 процента сирот воспитываются в семьях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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