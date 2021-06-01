Более 65 миллионов записей внесли москвичи в дневник здоровья в электронной медкарте

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Жители столицы внесли более 65 миллионов записей в раздел «Дневник здоровья» с момента его появления в электронной медицинской карте на сайте mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Указанная москвичами информация поможет составить более полную картину о здоровье и оперативно отслеживать динамику изменений в организме. Чаще всего граждане указывают данные о пульсе. Часто сведения передаются в медкарту автоматически после синхронизации с умными гаджетами.

В электронной медицинской карте москвичи могут узнать результаты обследования, которые были проведены в павильонах «Здоровая Москва», а также прочитать протоколы врачей, узнать результаты тестов на коронавирус и многое другое.

Подать заявку на получение доступа к электронной медкарте можно на сайте mos.ru. Доступ предоставляется пользователям старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медстрахования.

Предоставление подобных возможностей стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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