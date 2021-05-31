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Детские поликлиники Москвы планируют перевести на работу с электронными медкартами
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детские поликлиники Москвы планируют перевести на работу с электронными медкартами

Иван Юминов

Город

Детские поликлиники столицы планируют перевести на ведение медицинских карт исключительно в электронном формате. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 31 мая.

— Уже с этого года в двух поликлиниках Москвы мы проводим эксперимент о ведении исключительно медицинских карт в электронном виде. Мы хотим до конца года все детские поликлиники перевести на введение медицинских карт в электронном виде, — рассказала заместитель мэра.

Это, по словам Анастасии Раковой, позволит родителям оперативно проконсультироваться с другим врачом — ведь у него тоже будет доступ к медицинским документам. Кроме того, с мая родители могут не приносить справки о том, что ребенок выписан с больничного. Соответствующая отметка в журнале появится как только поликлиника освободит ребенка от занятий. После окончания больничного, соответственно, она пропадет, отмечает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление статуса «Московской медсестры».

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