Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 40 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 40 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столице

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Пражская Карта всех событий

В столице открылись 46 павильонов «Здоровая Москва». Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Здесь горожане смогут проверить состояние здоровья. Мобильные модули позволят пройти первичное обследование и разгрузить часть поликлиник. Все павильоны оснащены современным оборудованием. С его помощью врачи могут провести исследования и выявить заболевания легких, сердца, щитовидной железы, а также сахарный диабет и злокачественные новообразования.

Павильоны будут находиться в скверах у метро «Пражская», «Люблино», «Чертановская», у торгового центра «Рублевский» и на бульваре Карбышева. Также они расположатся в усадьбе Коломенское, парке «Печатники», парке 50-летия Октября, Фестивальном парке. Полный перечень адресов можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Павильоны будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 (без перерывов и выходных). Для прохождения обследования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительские права или социальную карту москвича.

Читайте также: Столичный психолог рассказал, как справиться с бессонницей

Москваздоровьепроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте