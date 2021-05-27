Более 40 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Пражская Карта всех событий

В столице открылись 46 павильонов «Здоровая Москва». Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Здесь горожане смогут проверить состояние здоровья. Мобильные модули позволят пройти первичное обследование и разгрузить часть поликлиник. Все павильоны оснащены современным оборудованием. С его помощью врачи могут провести исследования и выявить заболевания легких, сердца, щитовидной железы, а также сахарный диабет и злокачественные новообразования.

Павильоны будут находиться в скверах у метро «Пражская», «Люблино», «Чертановская», у торгового центра «Рублевский» и на бульваре Карбышева. Также они расположатся в усадьбе Коломенское, парке «Печатники», парке 50-летия Октября, Фестивальном парке. Полный перечень адресов можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Павильоны будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 (без перерывов и выходных). Для прохождения обследования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительские права или социальную карту москвича.

Читайте также: Столичный психолог рассказал, как справиться с бессонницей