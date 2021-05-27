Столичный психолог рассказал, как справиться с бессонницей

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«Сон — королевская дорога в бессознательное...» — сказал некогда Зигмунд Фрейд. О том, какую роль играет полноценный и глубокий сон в нормализации психологического и физического состояния здоровья человека, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Важность сна

Сложно представить нашу жизнь без такого простого явления, как сон. Огромную часть своей жизни среднестатистический человек проводит в этом состоянии. Кто-то считает сон досадным обстоятельством, отнимающим драгоценное время, которое можно было бы потратить на более интересные дела: спорт, хобби, время со своими близкими. Однако большинство людей относятся ко сну положительно — всегда приятно отдохнуть после тяжелого дня, снять стресс, да и просто хотя бы на короткий промежуток времени взять тайм-аут от житейских забот.

Про физиологию сна известно уже очень много: и про среднюю продолжительность сна в 7–8 часов, и про цикличность данного состояния у человека на протяжении всей ночи, и про фазы медленного (когда мы только легли спать и постепенно погружаемся в сон) и быстрого сна (промежуток наибольшей мозговой активности и период сновидений). Много также сказано о том, что недостаток сна негативно сказывается на здоровье человека. Если человек хронически недосыпает, у него снижаются когнитивные функции (способность воспринимать и обрабатывать информацию), повышается риск инфекционных заболеваний, ухудшается состояние кожи и имеют место многие другие негативные проявления.

В свою очередь достаточное количество сна приводит к нормализации артериального давления, снижению уровня сахара в крови, восстановлению нервных клеток и клеток кожи.

Плюс ко всему здоровый сон позволяет просто восстановить силы, а также помогает систематизировать и лучше усвоить информацию, полученную за день.

Ох уж эти гормоны

Стоит также отметить гормональный аспект сна. Мелатонин — светочувствительный гормон, вырабатываемый мозгом. Он контролирует суточные ритмы сна и бодрствования, а 70 процентов выработки этого гормона приходится на темное время суток. Достаточное количество мелатонина нормализует гормональный фон и обменные процессы в организме, обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет костную ткань и многое другое. Дефицит сна из-за загруженности, увлеченность гаджетами перед сном, привычка засыпать при включенном телевизоре снижают выработку гормона.

Таким образом, становится ясно, что здоровый сон — одна из основ нашего здоровья, физического и психологического благополучия. Однако стоит обратить внимание и на другую особенность сна, которая напрямую связана с нашим внутренним миром.

Сонное царство

Наш дневной опыт — эмоции, мысли, переживания, идеи — не исчезает бесследно при засыпании. Весь этот накопленный внутренний багаж является содержанием, которое продолжает усваиваться и обрабатываться психикой даже во время сна. Значимые события в жизни человека, будь они позитивными или негативными, находят свое отражение, когда человек засыпает и видит сновидения. Конечно, негативные переживания (на работе, в семье, проблемы со здоровьем или финансовые затруднения, а иногда и глубинные кризисы, связанные с поиском себя и смысла жизни) будут иметь очень сильный эмоциональный заряд, что не сможет не отразиться на сфере сна и, соответственно, содержании снов.

Классически сновидения относятся к сфере бессознательного. Действительно, усилием воли мы не можем вызвать то или иное сновидение, увидеть желаемое по своей прихоти — механизм формирования сна очень сложен и до сих пор неясен с психологической точки зрения. Сюжеты снов также очень сложны для понимания: часто они сумбурны, нелогичны, наполнены несовместимыми в реальности вещами. Однако психологи сходятся во мнении, что сновидения не являются чем-то случайным, несущественным для внутренней жизни человека, а составляют большой пласт нашей психической организации.

Различные направления психотерапии по-разному объясняют механизмы формирования сновидений, но большинство уверены в чрезвычайной важности этого внутреннего содержания, приходящего к нам, когда мы спим, и в необходимости работы со сновидениями, если человек хочет лучше познать себя, свои желания и потребности, некоторые из которых мы не осознаем в повседневной жизни.

Между сюжетом сновидения, его завершением и реальной жизнью не стоит искать прямых связей. Сновидение — это один из источников развития, богатый материал для самопознания, который может быть использован, в том числе и во время работы с профессиональным психологом.

Если мучает бессонница

Нормальный сон очень важен для плодотворного и полноценного существования человека. Можно выделить несколько простых приемов, позволяющих сохранить здоровый сон.

Прежде всего, перед сном нужно настроиться на спокойствие: можно почитать книгу, посмотреть спокойную передачу.

Не нужно заниматься физическими упражнениями или слушать громкую динамичную музыку.

Если вас что-то беспокоит или в уме вертятся тревожные мысли, можно записать их на листе бумаги. Такой прием позволит немного разгрузить голову и отрешиться от эмоционального груза.

Уже лежа в постели, можно представить себя в каком-то приятном для вас месте (к примеру, во время отдыха где-нибудь на природе).

На сон влияет множество причин: гормональные или неврологические проблемы, социальные и психологические сложности. Понять первопричину особенно важно в тех случаях, когда основой плохого сна служат психологические факторы.

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