Как правильно решать семейные конфликты: советы психолога

Ссора / Фото: www.sxc.hu

Уметь правильно разрешать споры — очень важный навык, особенно в семейной жизни, ведь нет идеальных людей и ситуаций. Как этому научиться, рассказала психолог сектора ранней профилактики семейного центра «Диалог» Юлия Грачева.

Одними из наиболее распространенных конфликтов считаются споры между супругами. Основные причины таких ситуаций — невозможность выразить свои чувства, отсутствие связи, проявления гнева, нечеткие границы личной территории. Основные стратегии конфликтов.

Стратегия избегания (ухода). В таком случае конфликт не решается, а происходит замалчивание интересов сторон и замораживание их общего развития.

Доминирование. Заранее обречено на неуспех. В таком случае игнорирование интересов и потребностей одного партнера в пользу другого еще больше усугубит ситуацию.

Уступчивость. Приведет к фрустрированному состоянию (чувству невозможности удовлетворения собственных потребностей) одного из членов семьи, дисбалансу в отношениях (права, власть, обязанности). Так же, как в стратегии доминирования, происходит игнорирование потребностей одного из членов семьи.

Компромисс. В таком случае внешне конфликт кажется разрешенным, однако взаимные уступки могут быть непростыми для каждой из сторон, так как не учтена совместимость и общность интересов.

Сотрудничество. Это наиболее оптимальный вариант решения конфликта. Конфликтующие стороны вступают в диалог и находят выход, который помогает каждой из них максимально реализовать свои интересы и сохранить долгосрочные отношения.

Правила мирного спора

1. Не опускайтесь до оскорблений. Это важное и обязательное правило для любого конфликта.

2. Сохраняйте спокойствие. Если чувствуете, что сейчас не сможете сдержать эмоций, переключите внимание: например, досчитайте до десяти, попробуйте сесть на стул или диван — в такой позе выражать гнев сложнее.

3. Не всегда ситуация разрешима мгновенно, иногда нужно побыть друг без друга несколько часов, чтобы найти более рациональное решение.

4. Слушайте друг друга: например, можно ставить таймер по 2 минуты на каждого оратора.

5. Если градус ссоры велик, скажите заранее оговоренное слово-стоп, после которого воцаряется минутная пауза. Часто этого хватает, чтобы обе стороны успели стабилизировать свое эмоциональное состояние.

6. После каждой ссоры анализируйте причину, почему она возникла. Если вы неправы, признайте это.

7. В диалоге используйте технику, которая помогает говорить в конфликте так, чтобы вас услышали, — «я-сообщения», когда предложения строятся в формате транслирования своих чувств и желаний, без оценки другого. Формула «я-сообщения»: факт + чувства + потребности + ожидаемый результат. Нужно говорить только о себе:

Когда я вижу, что происходит… (Описывайте факт без привязки к другому человеку.)

Я чувствую… (Как можно точнее называйте свои эмоции: растерянность, обиду, злость.)

Потому что мне важно… (Наиболее подробно конкретизируйте и описывайте то, что вам важно.)

Я бы хотел (-а), чтобы ситуация развивалась… (Описывайте свои ожидания. Старайтесь избегать местоимения «ты».)

Например, муж не вынес мусор: «Когда я увидела, что мусор остался в корзине, я расстроилась. Потому что мне важно, чтобы наши договоренности соблюдались. Я хотела бы, чтобы в следующий раз мусор был вынесен вовремя». Как и любую технику, чтобы она работала, нужно отрабатывать, поэтому сейчас вспомните пару-тройку конфликтных ситуаций и сформулируйте свою мысль с помощью этих техник.

Помните, что применение в конфликтной ситуации сотрудничества, уважения и выражения свои эмоций через «я-сообщение» позволит прийти к конструктивному диалогу. И если вы оказались в ситуации, когда ссоры и непонимание стали неотъемлемой частью жизни, когда говорить с каждым днем становится все сложнее и сложнее, лучше обратитесь к специалисту, который поможет вам с этим справиться лично.

Если вы зашли в тупик в своих отношениях и не знаете, что с этим делать и как поступить, обращайтесь к специалистам столичных семейных центров.

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