Мы слишком разные: психологи объясняют, из-за чего люди внезапно расстаются

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Мужчины одной из анонимных социальных сетей поделились причинами, почему резко расставались со своими возлюбленными. «Вечерка» выяснила, почему люди рвут друг с другом по причинам, которые кажутся нелепыми.

Мотивы были весьма разные. Большинство парней не могли просто найти подходящих слов для расставания и пропадали из поля зрения своих половинок.

А, например, поклонник татуировок написал, что отказался от возлюбленной после того, как она заявила о неприязни к татуировкам. Были и те, кто признался, что прекратил отношения, поскольку, на их взгляд, дамы были слишком «прилипчивыми» и «нуждающимися» во внимании с их стороны. Один из опрошенных вспомнил, что порвал отношения с девушкой, которая попросила его уйти до окончания показа фильма «Человек-паук».

По мнению психолога Регины Чернышовой, сближение с тем или иным партнером происходит так: «Если человек нашел в другом дополнение к своему «я», то, чего не хватает ему самому».

— Разорвать такую связь будет сложно. Но когда человек меняется, прорабатывает свои установки, смог найти недостающие элементы в себе, а не в партнере, то разрыв таких отношений будет однозначным. Поводы для разрыва в таком случае могут быть самыми нелепыми.

Женщины, как и мужчины, могут резко собрать вещи и уйти. Кому-то надоедал постоянно поднятый стульчак туалета или парень подарил цветы нелюбимого оттенка. Психолог и гештальт-терапевт Виктория Тарабаничева назвала несколько причин резкого разрывания отношений. Первая — феномен хронической нехватки времени.

— Некогда разбираться в том, что внушает общество и какие внедряет ценности. Нет времени на анализ происходящего в отношениях, и они перестают быть чем-то важным, требующим усилий и времени для своего сохранения. Огромную популярность имеет быстрая интимная связь. От всего этого и внезапные уходы, — говорит Тарабаничева.

Вторая причина — закостеневшие представления о том, какими должны быть идеальные отношения. Многие не готовы терпеть малейшие «провинности» и ошибки. Еще один мотив расставания — хроническая тревога по поводу успешности своей или своего спутника. Для многих правильно выбранный партнер — такой же атрибут жизненного успеха, как машина или квартира.

— Есть еще те, кто не переносит неопределенность. Бывает гораздо легче записать человека в категорию плохих, делая вывод по одному поступку, и разорвать отношения, чем стараться различать нюансы поведения. К разрыву могут привести постоянно испытываемые чувства стыда и вины, — говорит Виктория.

Человек также испытывает дискомфорт, если партнер придерживается мнения, которое кардинально противоположно его собственному. Еще он может почувствовать себя преданным, если спутник предпочтет провести время без него.

НАШ ОПРОС

По каким критериям вы разрывали отношения?

Сергей Черных, медиаменеджер:

— В стремлении продолжить род меня ничего не могло остановить. Ни слова «ложить», ни дурацкие привычки. Но однажды организм воспротивился. Без объяснений. Другой раз запах не понравился, я извинился и ушел. Словом, что-то исключительно на инстинктах.

Екатерина Любавина,ресторатор:

— За мной ухаживал приятный молодой человек. Он мне очень нравился. Но однажды я увидела у него в руках книгу. Это был Пелевин. Мне никогда не нравилось творчество этого автора. Мужчина предстал совсем в другом свете, с тех пор мы не общались, как отрезало…

Валерия Купцова, студентка:

— На первом свидании мне вдруг подарили желтые цветы — я их ненавижу! Тут же расстались.

Николай Савинков, скульптор:

— Я Козерог, и очень верный. Но для меня причиной расставания стало то, что однажды девушка упорно не хотела ставить туфли аккуратно на коврик — чтобы они стояли ровно, правый и левый, а всегда ставила их наоборот: левый — справа, правый — слева. Я все время их переставлял, но она упорно продолжала их так оставлять. Мы расстались.

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