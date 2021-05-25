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Астрологи назвали пары знаков зодиака с идеальной совместимостью
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали пары знаков зодиака с идеальной совместимостью

Анастасия Колоскова

Общество

Астрологи назвали пары среди представителей зодиакального круга, которые обладают идеальной совместимостью и имеют все шансы на счастливый союз.

Пара между Овном и Рыбой является подтверждением фразы о том, что противоположности притягиваются. Тогда как Овны упрямы и настойчивы, Рыбы — податливы и уступчивы. Первые покоряют уверенностью в себе и смелостью, а вторые очаровывают скромностью и обаянием.

Отношения Тельца и Рака базируются на общности взглядов и интересов. Оба знака ценят комфорт и деньги. Они с удовольствием проведут выходные на диване за просмотром сериала и вкусной едой. И при этом им не станет скучно.

Гармоничным станет союз Близнецов и Весов. Они имеют одинаковый взгляд на мир и находят общий язык в любый вопросах. Отношения Близнецов и Весов зачастую начинаются с яркого романа, который приводит к многолетним прочным отношениям. Оба ценят свободу и приключения и не склонны к ревности.

Огненным знакам Льва и Стрельца не нужно много слов, чтобы понять друг друга. Оба любят свободу и не торопятся связать себя узами брака. Льва покоряет оптимизм Стрельца, а тот без ума от жизнелюбия партнера. Эта парочка с удовольствием отправится в совместное путешествие. Их союз, по мнению астрологов, делает лучше обоих, сообщает Volkovysk.

Ранее астролог рассказала, чего ждать от «кровавой Луны».

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