Назван топ-5 знаков зодиака, которых ждет прибавление в семье этим летом

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Стать родителем — очень серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека.Он несет за собой кардинальные перемены и изменения в жизни. Согласно гороскопу, многие представители зодиакального мира имеют высокие шансы забеременеть летом 2021 года. Кого ждет прибавление в семье, «Вечерней Москве» рассказала астролог Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Одинокие представители знака могут встретить человека, который радикально поменяет их будущее. Ждут значимые перемены тех, кто находится в отношениях. Вы почувствуете, что готовы взять на себя большую ответственность и перейти на новый этап в жизни. Возникнут серьезные мысли о браке и о рождении ребенка. Уже к концу июля вы сможете увидеть долгожданные «две полоски». Звезды предупреждают, чтобы вы не рассказывали сразу всем о своем положении. Насладитесь ощущением материнства вместе с партнером, не спешите втягивать третьих лиц. Это может неблагоприятно отразиться на эмоциональном фоне.

Козерог

Прекрасные новости о пополнении могут появиться уже в начале лета. Для многих Козерогов беременность будет незапланированной. Не изводите себя мыслями о том, как лучше преподнести эту весть партнеру. Поверьте, он сам этого давно ждет и хочет. К тому же радостное событие подтолкнет его больше зарабатывать. Подготовка к рождению будет достаточно хлопотной, но приятной. Старайтесь в этот период не перенапрягаться и как можно больше отдыхать.

Рак

Всем известно, что нет лучше родителя, чем Рак. Это самый семейный, верный и заботливый знак зодиака. Рак способен окружить своим вниманием всех близких и одарить теплотой. С раннего возраста они мечтают о семье и детях. Этим летом все будет способствовать зачатию. Именно в это время вы почувствуете готовность изменить свою жизнь навсегда. Захотите перейти в отношениях с партнером на новый уровень. Все будет складываться так, как вы пожелаете. Звезды рекомендуют не оттягивать момент, а приступать к решительным действиям.

Водолей

Некоторых Водолеев пугает мысль о родах и трудностях, с которыми придется столкнуться во время беременности. Несмотря на это, Вселенная подарит вам шанс стать мамой этим летом. Не пугайтесь финансовых трудностей, все будет способствовать улучшению материального состояния. Вы сможете сами полностью обеспечивать своего ребенка. Звезды уверены в том, что вы будете любящей и заботливой наставницей для младенца, поэтому все ваши страхи о материнстве будут напрасными. Вы отлично перенесете роды и будете идеальной родительницей. Вам удастся передать все свои лучшие качества и привить правильные манеры поведения в обществе.

Лев

Мужскую половину этого знака август подтолкнет к мыслям о начале нового этапа в жизни. Появится желание закрепить союз узами брака со второй половинкой, а также возникнет мысль о зачатии ребенка. Все в ваших руках! Благоприятное влияние планет в этот период поможет ускорить процесс и подтолкнуть к действиям. Это лучшее время для того, чтобы стать отцом. Новость о беременности вашей спутницы принесет радость и много приятных моментов.

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