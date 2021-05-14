Мужчинам каких знаков зодиака нужно быть острожными с тратами летом

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Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, мужчинам каких знаков зодиака стоит быть особенно осторожными с тратами этим летом.

Весы

Будьте готовы столкнуться с финансовыми трудностями. Контролируйте свои расходы и не тратьте деньги на необдуманные покупки. Важно грамотно распланировать свой бюджет на ближайшие три месяца, чтобы не попасть в долговую яму. Особое внимание стоит уделить планированию своего отпуска. Если вы собираетесь отправиться на курорт, то выбирайте бюджетные варианты. Если будете соблюдать эти правила, то возможно улучшение финансовой ситуации уже к середине лета.

Стрельцы

В начале лета Стрельцам необходимо составить четкий план по ведению бизнеса, чтобы сократить все риски до минимума. Есть вероятность возникновения крупных финансовых потерь. Стрельцам стоит отложить подписание важных договоров на начало августа. Тогда будет меньше шансов попасться на какие-либо уловки и прогореть. Июль будет не самым лучшим месяцем для похода по магазинам. Вы рискуете не удержать себя в руках при виде распродаж и больших скидок. Купленные в этот период вещи пролежат без надобности.

Овны

Звезды советуют задуматься Овнам о дополнительном источнике дохода, потому что собственных средств может не хватить на запланированные цели. Как правило, вы привыкли жить на широкую ногу и тратить деньги на все, что вам нравится, но не имеет особой надобности. В летний период будет полезным копить деньги на банковском счете, с которого невозможно снять средства до определенного момента. Лучше поставьте себе цель приобрести крупную покупку и откладывайте сбережения на счет, чтобы, как обычно, не потратить деньги на ветер. Для принятия важных решений прислушайтесь к своей интуиции и к людям, которым доверяете.

Тельцы

Есть вероятность, что на вас обрушатся долги и кредиты. Ваша проблема в том, что вы не пользуетесь шансом заработать и упускаете выгодные возможности. Летом постарайтесь сосредоточиться на приумножении финансов. Вы можете стать жертвой обмана мошенников. Если вовремя это не поймете, то бюджету будет нанесен серьезный ущерб и придется отказывать себе даже в самом необходимом. Старайтесь прислушиваться к мнению людей, более опытных и мудрых в финансовых вопросах.

Рак

В начале лета вам улыбнется удача в финансах, но не спешите радоваться — это проверка Вселенной на прочность. Не вкладывайте крупную сумму в сделки, есть шанс прогореть. Лучше отложите деньги, пока не придумаете для них глобальную цель, иначе все потеряете без пользы для себя. Если все-таки удастся придумать цель, то звезды советуют вам не экономить на приобретении. Пожалев деньги на то, что кажется слишком дорогим, и заменив это более дешевым аналогом, с удивлением обнаружите, что приобретенная вещь непригодна к использованию. Запомните, скупой платит дважды, постарайтесь не экономить.

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