Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, какие отцы выходят из разных знаков зодиака

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какими отцами будут разные знаки зодиака.

По словам астролога, Овны смогут стать хорошими отцами, но только при условии, что они уже состоялись в жизни. Для того чтобы стать хорошим родителем, им важно иметь твердую почву под ногами.

Тельцов можно назвать хорошими отцами и наставниками для детей. Представители этого знака отличаются своей преданностью, поэтому им без страха можно доверить роль отцовства. Тельцы будут любить своих детей вне зависимости от возраста.

Близнецы в своих наследниках видят прежде всего себя самих. Они подходят к воспитанию очень ответственно, ведь ребенок — это продолжение их самих, они об этом знают.

Раки могут относиться к отцовству с сомнением, но только потому, что они понимают всю степень возлагаемой на них ответственности. Они станут прекрасными отцами, если решатся. А женщина может их на это вдохновить.

Львы часто рано становятся отцами. Для детей представители этого знака — друзья и единомышленники, на них всегда можно положиться. Если мужчина-Лев разрывает отношения с женщиной, он по-прежнему остается в жизни своих детей и активно в ней участвует.

Мужчины-Девы при желании заменят ребенку отца и мать. Они уверены в себе, не брезгливы, могут проявлять холодность к жене, но не к малышу.

Весы в разном возрасте будут разными отцами, и речь идет не о недостатке стараний, а о внутренних изменениях человека. С годами представители этого знака слишком хорошо знают, какого результата они ждут и как правильно его достичь.

Отцы-Скорпионы в отношениях с детьми особенные. Они имеют очень прочную связь с первенцами и, несмотря на внешнюю закрытость от мира, в своих детях они растворяются. На родительские качества Скорпиона очень влияют отношения с матерью ребенка. Чем прочнее связь с ней, тем крепче и с ребенком.

Находить подход к детям умеют Стрельцы. Они становятся прекрасными отцами и воспринимают наследников и семью как высшую ценность. Они заботятся о малышах и искренне гордятся всеми их успехами. Для них важно реализоваться в роли отца.

Козерог-отец должен проявлять инициативу. Он может показаться вам не самой лучшей кандидатурой на роль папы, но вам стоит дать ему волю. Попробуйте умышленно переложить на него ответственность и вы увидите, как он раскроется. Это того стоит.

Водолеи могут недооценивать степень важности отцовства, но если вы сумели до них это донести, они станут прекрасными папами. Они умеют выстраивать с детьми здоровые доверительные отношения, вне зависимости от наличия брака. Водолеи любят роскошь, ищут во всем красоту и эстетику, это проявляется и в воспитании детей.

Рыбы — надежные отцы. Брак и дети могут появляться у них довольно рано. Часто это говорит об обратном. Но у представителей этого знака есть потенциал. Он будет советником и опорой для своих детей, добытчиком для семьи. Если этого не происходит, то на это есть своя причина, объяснил Мехди Вафа изданию СтарХит.

Ранее экстрасенс рассказал, когда разным знакам лучше становиться матерями.

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