Психотерапевт назвал способ убедить молодых людей завести семью

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин назвал способ, который может убедить молодых людей создавать брак в современных условиях, когда существует тренд на самосовершенствование и исчезла необходимость объединяться, чтобы выжить.

Так, по словам специалиста, проводимые ранее исследования показали, что представители возрастной группы с 18 до 34 лет гораздо реже готовы отказаться от каких-либо личных интересов в пользу партнера, чем люди более старшего поколения.

Это связано в первую очередь с мировым трендом, диктующим стремление к уникальности личности, которое несовместимо с понятием семья. К тому же современные люди не видят необходимости в объединении для того, чтобы выжить и обеспечить безопасность.

— Сейчас можно усиливать пропаганду института семьи, объяснять людям, что они от этого получат. К примеру, семья приводит к зрелости личности, а это повышает индивидуальность. Человек с детьми более дисциплинированный, осознанный, эффективный. Ему приходится совмещать личную и деловую жизнь. То есть нужно не просто говорить, как хорошо жить в семье, а рассказывать о росте личности при переходе к этой модели. Человек должен понять ценность именно для себя, тогда он захочет создать семью, — цитирует вывод Фомина Nation news.

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