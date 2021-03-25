Почему одиночество может стать главной проблемой человечества

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Одиноких людей в нашем обществе становится больше. Одни болезненно переживают отсутствие крепких семейных связей, другие сознательно становятся одиночками, предпочитая не обременять себя проблемами близких. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами пытается выяснить, глобальная ли это проблема или тренд общества.

Спроси об одиночестве, большинство скажет: больная, тревожная, грустная тема. Про то, что оно терзает душу, делает жизнь бессмысленной и несчастливой, в интернете написано множество статей, от серьезных исследовательских материалов до небольших сообщений, больше похожих на крик о помощи.

Печальна и статистика: сегодня более 43 процентов россиян в той или иной степени испытывают одиночество. И вот уже в новостях все чаще проскакивают сообщения, что главным трендом ближайшего будущего станет потребность в развитии инновационных технологий для борьбы с этой проблемой, серьезно обострившейся в период пандемии.

Станет ли панацеей искусственный интеллект, обученный задушевным беседам, пока не ясно. А новая реальность уже преподносит очередные сюрпризы.

Побыв на самоизоляции, многим пришлось констатировать: случись что, обратиться за помощью будет не к кому. И если раньше с подобным сталкивались в основном представители старшего поколения, то в наши дни ряды «одиночек» начинают стремительно молодеть. Особенно заметна эта тенденция в больших городах, Москва не исключение. И теперь социологи утверждают, что восприятие одиночества зависит от возраста, статуса и даже гендерных факторов. А мировое сообщество уже привыкает к новому понятию — «синглтон» (в переводе с английского singleton — «одиночка»), определяющему людей, сознательно отказывающихся от постоянных отношений.

— «Одиночество в толпе» давно стало своеобразной визитной карточкой большого города, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Тотальная занятость, множество проблем, синдром хронической усталости — эти и другие причины, известные москвичам, невольно провоцируют разрыв личных, родственных и дружеских связей. Но человеческая психика подвижна и адаптивна. В стрессовой ситуации, она ищет выход из нее. Отчасти это и стало причиной, что в нашем обществе становится больше людей, добровольно обрекающих себя на одиночество. Это становится стилем жизни, образом мысли, если хотите. Одиночество не перестало быть бедой. Просто теперь это понятие рассматривается иначе: важно ощущение, которое испытывает одинокий человек. Счастлив он или нет, хорошо ему или плохо.

Более половины россиян еще за несколько лет до ситуации с пандемией коронавируса говорили о своих опасениях одиночества в старости. Мало что изменилось и сегодня. Так, согласно опросу Аналитического центра социологических исследований, порядка 80 процентов жителей страны говорят, что хотели бы провести последние годы своей жизни в кругу родных и близких. При этом, по данным социологов, больше всего одиноких (70 процентов) в нашей стране среди людей старше 85 лет, не живущих вместе со своими взрослыми детьми. Соседка моя, Анна Михайловна, как раз из их числа.

На днях столкнулась с ней в аптеке: ходит туда-сюда возле прилавка, а ничего не покупает. Подошла, спросила, чем помочь…

— Не надо мне ничего, — досадливо машет рукой. — Пришла просто. Раньше хоть в очередях поговорить можно было, а сейчас и их нет! Одни через интернет все покупают, другие, если и стоят у кассы, то ведь дистанцию соблюдают!

Ей скучно, понимаю. Дочка живет своими заботами на другом конце Москвы, неплохая, маму не забывает, знаю — звонит каждый день. Но мало этого, критически мало. Настолько, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно предложила создать в России министерство одиночества. «Это очень важная тема, — отметила она. — Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание».

Все так. И сколько ни бейся, пытаясь решить проблему с помощью всевозможных технологий, как тут поможешь? Спросите тех, кто уходит из пустых квартир на постоянное проживание в пансионаты для ветеранов труда, — так у нас называются дома престарелых. Они там — отчаявшиеся одинокие старики. Под заботой государства. Не с родными, но и не одни...

— Одинокая старость хуже любого финансового кризиса, — говорит психолог Людмила Федотова. — Тоска такая же, а надежды на перемены к лучшему почти нет. Можно много говорить о причинах, почему человек оказывается один. Бывает, что и сам виноват, а исправить уже ничего нельзя.

А вот молодые пенсионеры с одиночеством справляться научились. Тоже, кстати, не без помощи государства. В российской столице, например, эту проблему во многом решает программа «Московское долголетие».

— Я панически боялась выхода на пенсию, — признается москвичка Александра Смирнова. — А сейчас мне к внукам съездить некогда! Я то на экскурсию еду, то в секцию восточных танцев бегу. Хочу пожить для себя, пока силы есть! Когда работала, ведь не до радостей жизни было.

Все по-честному. Только внуков жалко. Впрочем, у них же есть родители.

Самоизоляция стала серьезным испытанием для людей семейных. И хотя число разводов в нашей стране увеличилось не так критично, как, например, в Китае, испытание карантином выдержали не все.

— Мы привыкли жить на больших скоростях, общаясь друг с другом от силы минут тридцать, — объясняет психолог Илья Суровцев. — А тут все дома оказались: мужья, жены, дети… Ко мне на прием приходят многие семьи на грани развода. Большинство ссориться стали именно на само- изоляции. Один мужчина мне так и сказал: «Нас просто слишком много, а хочется побыть одному». На самом деле, это один из посылов к добровольному одиночеству. Понятно, что все мы живем в обществе, ходим на работу, дружим в основном с коллегами, поскольку на других если и находится время, то лишь урывками.

Возвращаясь домой после насыщенного событиями трудового дня, признайтесь, далеко не всегда есть силы и желание общаться даже с родными и любимыми. И что мы делаем? Правильно — сбегаем в «норку». Когда я спрашиваю своих клиентов, как они обычно проводят вечера, оказывается, что жена идет смотреть сериалы, а муж — играть в сетевую игру. Или наоборот. Получается, от развода спасает только достаточное количество цифровой техники в доме.

А по факту ведь и он, и она уже «заразились» вирусом одиночества. Если люди живут в одной квартире, это совсем не значит, что они не одиноки. Проблемы же начинаются тогда, когда одного из партнеров по жизни такой вариант устраивает, а другому хочется поговорить, провести время вместе.

Чувство одиночества не определяется семейным статусом, наличием круга общения и количеством друзей, — утверждают сегодня эксперты. Такое вот веяние нового времени.

— Мы разговариваем о делах, но забываем поинтересоваться о настроении, о мироощущении, — полагает кандидат философских наук Олег Савченко. — А для того чтобы не чувствовать себя одиноким, по большому счету, человеку нужно, чтобы его любили, чтобы кто-то был готов оторваться ради него от своих личных дел, проявил внимание и заботу. Все ли испытывают это в своих семьях? Увы, не уверен. Думаю, виной тому прагматизм и эгоизм, процветающие в нашем обществе. Нам сегодня очень не хватает романтизма и сентиментальности.

По статистике от одиночества в большей степени страдают женщины: согласно опросам, около 40 процентов представительниц прекрасного пола постоянно испытывают это чувство, 32 процента из них — незамужние дамы, а 18 процентов — состоящие в браке.

Еще одна примета нашего времени: по данным российских туроператоров, каждый пятый турист сегодня отправляется в путешествие в одиночку. Примечательно, что 35 процентов туристов-одиночек — это люди в возрасте от 35 до 40 лет. И женщины путешествуют в одиночестве в два раза чаще, чем мужчины.

Если люди среднего возраста обрекают себя на одиночество в большей степени под влиянием обстоятельств, то современная молодежь выбирает «жизнь соло», исходя из представлений об одиночестве как положительном факторе своего существования. По статистике синглтонов больше всего именно среди молодых людей.

— При все-таки довольно большом количестве разводов в нашей стране, как и не слишком благополучных семей, вполне объяснимо, что молодые люди не спешат связывать себя узами брака, заводить детей, — полагает психолог Людмила Федотова. — То, что институт брака в нашей стране переживает не лучшие времена, ни для кого не секрет. А если ребенок не видел счастья своих родителей, то, повзрослев, он не будет спешить создавать семью. Да, есть интернет, со всеми его возможностями знакомств и общения. Но в том, что наши дети, подростки и молодежь сегодня тотально одиноки, я бы все-таки обвиняла родителей. Интернет — это всего лишь выход, лазейка, которую они нашли, чтобы хоть как-то укрепиться в обществе. Все остальное — подмена понятия «одиночество». Поиски в нем плюсов, думаю, не больше, чем защитная реакция.

Спрос, как известно, рождает предложение. И всемирная сеть угодливо подкидывает посылы, разрушающие стереотипы: «быть одиноким не стыдно и не плохо», «одиночество повышает производительность труда и пробуждает творческий потенциал», «самостоятельный выбор проводить время наедине с собой может иметь ментальные, эмоциональные и социальные преимущества».

Опрос, проведенный среди студентов российских вузов, показал, что подавляющее большинство молодых людей сегодня заинтересовано в простом проявлении внимания, нежели в построении крепких отношений.

— Не обремененные никакими обязательствами миллениалы и уж тем более прагматичные представители поколения Z, могут годами «дружить» в соцсетях и не испытывать потребности в личной встрече, — говорит психолог Илья Суровцев. — Принцип «когда я один — я с моим лучшим другом» при этом весьма распространен в молодежной среде, поскольку помогает повысить самооценку и не слишком напрягать себя заботой о ком-либо еще, кроме себя любимого.

Конечно, сознательно выбирают одиночество далеко не все молодые люди. Среда, условия, в которых одни выросли, естественно, имеют значение. Но то, что к одиночеству в нашем обществе меняется отношение — очевидно. В этом-то и проблема. Рано или поздно, как холодный душ, рухнет на голову понимание, что один в поле не воин, а любовь и внимание друг к другу — одна из самых важных человеческих потребностей.

Век нынешний легко ломает стереотипы, но делает ли это нас счастливее — большой вопрос.

МНЕНИЕ

Алексей Егоров, социолог:

— Современные экономические и социальные условия жизни, особенно в мегаполисах, на первый взгляд, нивелируют проблему одиночества. У нас все происходит по четкому графику, а для помощи, например, в обычных бытовых ситуациях есть «специально обученные люди». Они и обед на дом привезут, и полку к стене прикрутят, и с ребенком стишок выучат. Только плати.

Женская эмансипация позволяет решить этот вопрос без поиска традиционного «кормильца». Женщины, как и мужчины, сегодня в большей степени спешат сделать карьеру, часто воспринимая создание семьи как тормозящий эту цель фактор. Оттого и личная жизнь у многих горожан отходит на второй план: содержать себя одного, обеспечивая все желания и удовольствия, обходится дешевле. Принцип «каждый сам за себя» превращается в особую ценность. А это опасно — как для каждого человека в отдельности, так и для всего общества в целом. Все новейшие технологии, открытия, шедевры искусства, созданные человечеством, были бы невозможны безвлияния окружающей среды, условий, которые вместе создают множество людей. «Счастье личности человека вне общества нереально, как невозможна жизнь растений, выдернутых из земли и брошенных на бесплодный песок», — отмечал Лев Толстой и был абсолютно прав. ЦИФРА % 26 На столько одиночество повышает риск вероятной смерти. Таковы результаты исследования ВОЗ.

Стресс и депрессия на почве одиночества грозят нарушением функций сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. В одиночку человек не всегда способен адекватно оценить негативные изменения состояния здоровья. А вот близкие люди могут вовремя заметить те или иные симптомы.

А У НИХ ТАК...

В НОРВЕГИИ

По мнению норвежских экспертов в сфере телекоммуникаций, вопрос одиночества помогут решить цифровые технологии: например, чат-боты, созданные на базе искусственного интеллекта для помощи одиноким людям.

В АМЕРИКЕ

За время пандемии в США резко подскочил интерес к электронным собеседникам. А одно из приложений позволяет создать виртуального друга, выбрав его внешность, голос и даже черты характера.

В ГЕРМАНИИ

Немцы с одиночеством борются менее технологично: сельские хозяйства по всей стране превратились в маленькие контактные зоопарки. Хозяева ферм предлагают посетителям покормить, выгулять или просто обнять животных.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Еще в 2018 году в английский парламент была введена должность министра одиночества, в обязанности которого входит оказание помощи одиноким пожилым англичанам, испытывающим дефицит общения.

В ЯПОНИИ

В анкету переписи населения Страны восходящего солнца планируется добавить вопрос о статусе отношений человека. Власти хотят выяснить точное число одиноких людей в стране, чтобы организовать для них помощь, опираясь на опыт английского парламента.

При этом в Японии поддержку решили оказывать не только гражданам без семьи, но и испытывающим психологическое одиночество.

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