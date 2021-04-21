Мехди Вафа объяснил, зачем женщины разных знаков зодиака выходят замуж
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал причины, по которым женщины разных знаков зодиака выходят замуж.
По его словам, Овны стремятся к стабильности во всех сферах жизни, поэтому выйти замуж для них означает прийти к определенности. Личные отношения для Овнов должны быть официальными.
Женщины-Тельцы являются романтичными натурами. Им необходимо воплощать свои мечты в жизнь, в том числе в личной жизни. Для таких женщин все должно быть как в сказке — им нужен любимый человек, который никогда не отпустит.
Близнецы не выносят одиночества, поэтому им нужен партнер по жизни, единомышленник и тот человек, который всегда поддержит. К выбору мужа представительницы этих знаков зодиака относятся очень серьезно.
Неординарная натура Рака может стать причиной ошибки в выборе партнера. Женщины-Раки могут поддаться настроению или поторопиться, а цели у их замужества может и не быть вовсе.
Львы темпераментны, горячи и отважны в своих решениях. Их не пугает ответственность, а семейственность привлекает и открывает новые резервы, которые становятся стимулом для движения вперед.
Девы склонны к порядку во всем. Они считают, что официальные отношения — это правильно и даже необходимо для партнеров. Но чтобы выйти замуж, им необходимы более весовые аргументы, чем красивые слова и романтика.
Особенность анализировать все аргументы часто мешает Весам определиться. В вопросах брака все тоже непросто. Иногда там, где следует проявить настойчивость, Весы делают шаг назад, а иногда, наоборот, давят. Целью их замужества является семейное счастье.
Скорпионы не спешат связать себя узами брака. Убедить их может только чувство уверенности в своем выборе. Стабильность — выбор Скорпиона.
Для Стрельцов важен статус, но это не значит, что о чувствах не идет речь. Им важно чувствовать себя любимыми, необходимыми и важными.
Козероги часто основательно подходят к выбору партнера, так как осознают степень ответственности. Семейные ценности — не пустой звук для них. Необдуманные действия — не про Козерогов.
Авантюрная натура Водолеев может сподвигнуть их на спонтанное решение относительно штампа в паспорте. Главное для них — поступить в соответствии с желанием.
Рыбы являются натурами утонченными и ранимыми. Брак для них является стеной, за которой спокойно, надежно, безопасно и уютно. Мехди Вафа посоветовал представителям этого знака воспитывать в себе силу духа, чтобы сохранять независимость, которая необходима по жизни, сообщает «СтарХит».
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