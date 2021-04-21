Мехди Вафа объяснил, зачем женщины разных знаков зодиака выходят замуж

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал причины, по которым женщины разных знаков зодиака выходят замуж.

По его словам, Овны стремятся к стабильности во всех сферах жизни, поэтому выйти замуж для них означает прийти к определенности. Личные отношения для Овнов должны быть официальными.

Женщины-Тельцы являются романтичными натурами. Им необходимо воплощать свои мечты в жизнь, в том числе в личной жизни. Для таких женщин все должно быть как в сказке — им нужен любимый человек, который никогда не отпустит.

Близнецы не выносят одиночества, поэтому им нужен партнер по жизни, единомышленник и тот человек, который всегда поддержит. К выбору мужа представительницы этих знаков зодиака относятся очень серьезно.

Неординарная натура Рака может стать причиной ошибки в выборе партнера. Женщины-Раки могут поддаться настроению или поторопиться, а цели у их замужества может и не быть вовсе.

Львы темпераментны, горячи и отважны в своих решениях. Их не пугает ответственность, а семейственность привлекает и открывает новые резервы, которые становятся стимулом для движения вперед.

Девы склонны к порядку во всем. Они считают, что официальные отношения — это правильно и даже необходимо для партнеров. Но чтобы выйти замуж, им необходимы более весовые аргументы, чем красивые слова и романтика.

Особенность анализировать все аргументы часто мешает Весам определиться. В вопросах брака все тоже непросто. Иногда там, где следует проявить настойчивость, Весы делают шаг назад, а иногда, наоборот, давят. Целью их замужества является семейное счастье.

Скорпионы не спешат связать себя узами брака. Убедить их может только чувство уверенности в своем выборе. Стабильность — выбор Скорпиона.

Для Стрельцов важен статус, но это не значит, что о чувствах не идет речь. Им важно чувствовать себя любимыми, необходимыми и важными.

Козероги часто основательно подходят к выбору партнера, так как осознают степень ответственности. Семейные ценности — не пустой звук для них. Необдуманные действия — не про Козерогов.

Авантюрная натура Водолеев может сподвигнуть их на спонтанное решение относительно штампа в паспорте. Главное для них — поступить в соответствии с желанием.

Рыбы являются натурами утонченными и ранимыми. Брак для них является стеной, за которой спокойно, надежно, безопасно и уютно. Мехди Вафа посоветовал представителям этого знака воспитывать в себе силу духа, чтобы сохранять независимость, которая необходима по жизни, сообщает «СтарХит».

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