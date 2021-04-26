Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, когда разным знакам зодиака лучше становиться матерями

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, рассказал, когда представительницам разных знаков зодиака нужно задумываться о материнстве.

Для Овнов важное значение имеет семейный очаг. Представительницы этого знака готовы родить ребенка, при условии, если внутри семьи они чувствуют гармонию, стабильность и уважение.

— Если удается внутри семьи чувствовать стабильность, уважение и все гармонично, то есть все для рождения ребенка, — подчеркнул экстрасенс.

Однако даже при соблюдении всех условий эти женщины чаще делают выбор в пользу карьеры, чем ребенка.

Тельцы зависят от конкретной ситуации. У них появляется желание иметь детей, если есть любовь. При отсутствии чувства желание будет ждать своего часа. В их случае сложно назвать конкретное удачное время, отметил Вафа.

Крепкий союз для Близнецов напрямую связан с детьми. Они руководствуются не только собственным желанием стать матерью, но и желанием избранника стать отцом. В случае непредвиденных обстоятельств они всегда будут защищать интересы ребенка.

У Раков желание материнства может проявиться очень рано. Но главным фактором станет уверенность женщин этого знака зодиака в материальной основе для того, чтобы обеспечить ребенку хорошее будущее.

— Несмотря на все препятствия, женщина Рак справится с любыми обстоятельствами, но не думать о будущем, она просто не может, — рассказал экстрасенс.

Женщина Лев может впервые задуматься о материнстве уже около 20 лет, так как у нее очень развит материнский инстинкт. Нередко им приходится откладывать вопрос рождения ребенка вопреки собственному желанию.

Дева практически всегда знает, чего именно хочет. Это касается и вопроса материнства. Для нее дети не могут стать обузой. Эмоциональные представительницы этого знака зодиака не остановятся перед желанием иметь детей даже после 40 лет, причем могут сделать это не раз.

В вопросе рождения детей Весы не станут взвешивать решение. Представительницы этого знака знают о простой истине, что жизнь одна, и часто действуют под этим лозунгом. Они видят особую ценность в радости материнства.

Женщины-Скорпионы становятся прекрасными мамами, они готовы наполнять своих чад. Они относятся к вопросу материнства осознанно и самостоятельно. Их решение в этом бесповоротно. Представительницы этого знака не растеряются, в каком бы возрасте не стали мамой.

Стрельцы обожают детей и часто мечтают о большой семье с детства. Они с трепетом и уважением относятся к семейным ценностям. Ради желания материнства, они готовы перевернуть мир.

Козероги готовы к материнству в любом возрасте и нередко становятся многодетными мамами. Благодаря силе характера они справляются с любыми проблемами, особенно если чувствуют поддержку второй половины.

Водолеи отличаются обостренным чувством ответственности в вопросе материнства. Они все глубже погружаются в тему материнства с возрастом, что имеет ряд положительных моментов.

У Рыб случается большой временной промежуток между осознанием желания материнства до рождения ребенка. Эти женщины ко всем серьезным вопросам подходят основательно, поэтому при рождении долгожданного малыша они чувствуют себя самыми счастливыми матерями, сообщает «СтарХит».

Ранее Мехди Вафа объяснил, зачем женщины разных знаков зодиака выходят замуж.

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