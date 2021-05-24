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Астролог рассказала, чего ждать от «кровавой Луны»
Фото: pixabay.com

Астролог рассказала, чего ждать от «кровавой Луны»

Анастасия Прохорова

Общество

Специалист поделилась ожиданиями от «кровавой Луны», которая проявится в среду, 26 мая. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

Специалист отметила, что один из самых сложных дней в году ожидается как раз в среду, 26 мая. По ее словам, в эту дату все пространство будет пронизано напряженностью. Люди с нестабильной психикой могут оказаться в сложных ситуациях, последствия которых исправить будет почти невозможно. Также возрастут риски ДТП, аварий на предприятиях и обострения тяжелых хронических болезней.

— Затмение, полнолуние и суперлуние доставят много хлопот. Будьте внимательны и аккуратны. Если в последнее время вы с кем-то ругались или кто-то по отношению к вам был довольно агрессивен или несправедлив, в этот период вы точно увидите, как будет развиваться эта ситуация, — рассказала Никольская.

Астролог предупредила, что последствия «кровавой Луны» могут продолжиться вплоть до 10 июня, так как в этот период будет длиться коридор затмений. Поэтому эксперт советует больше оставаться дома, потому что это пространство обладает энергией, которая сможет защитить человека, пишет Пятый канал.

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