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Ученый рассказал об уникальности полного лунного затмения 26 мая
Фото: pixabay.com

Ученый рассказал об уникальности полного лунного затмения 26 мая

Михаил Алимов

Наука

Профессор корейского университета Кёнхи Евгений Зубко рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая. Его можно будет увидеть в любое время невооруженным глазом, но дождливая погода способна помешать наблюдениям.

Как сообщает Московский планетарий, в этот день произойдут перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Момент наступления полнолуния — в 14:14 по московскому времени — разминется с прохождением Луной точки перигея — в 04:52 по Москве — на 9 часов 22 минуты. Таким образом 26 мая будет возможность увидеть полное затмение Суперлуны.

Зубко уточнил, что затмение начнется в 12:50 по московскому времени, а полную фазу можно увидеть спустя полтора часа. Длиться она будет около 20 минут. Также он отметил, что ожидается дождливая погода и это может помешать наблюдениям.

— Луна дальше слоя облаков, поэтому они ее скроют от наблюдателей, — пояснил профессор.

Ученый посоветовал адептам теории плоской Земли внимательно присмотреться к затмению, так как оно «может сослужить хорошую службу в образовательных целях». Он привел в пример древних греков, которые по форме земной тени на поверхности луны еще в древние времена сделали вывод о шарообразности планеты, сообщает РИА Новости.

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ученый#астрономиялунное затмение
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