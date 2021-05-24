Ученый рассказал об уникальности полного лунного затмения 26 мая

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Профессор корейского университета Кёнхи Евгений Зубко рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая. Его можно будет увидеть в любое время невооруженным глазом, но дождливая погода способна помешать наблюдениям.

Как сообщает Московский планетарий, в этот день произойдут перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Момент наступления полнолуния — в 14:14 по московскому времени — разминется с прохождением Луной точки перигея — в 04:52 по Москве — на 9 часов 22 минуты. Таким образом 26 мая будет возможность увидеть полное затмение Суперлуны.

Зубко уточнил, что затмение начнется в 12:50 по московскому времени, а полную фазу можно увидеть спустя полтора часа. Длиться она будет около 20 минут. Также он отметил, что ожидается дождливая погода и это может помешать наблюдениям.

— Луна дальше слоя облаков, поэтому они ее скроют от наблюдателей, — пояснил профессор.

Ученый посоветовал адептам теории плоской Земли внимательно присмотреться к затмению, так как оно «может сослужить хорошую службу в образовательных целях». Он привел в пример древних греков, которые по форме земной тени на поверхности луны еще в древние времена сделали вывод о шарообразности планеты, сообщает РИА Новости.

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