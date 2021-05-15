Какие небесные явления увидят жители столичного региона в 2021 году

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В субботу, 15 мая, отмечается Международный день астрономии. В этом году ожидаются и суперлуние, и метеорные дожди, и затмение солнца. Жители столичного региона смогут увидеть августовские Персеиды, неполное затмение солнца и метеорные дожди. О том, что удастся посмотреть и где лучше это делать, — в материале «Вечерней Москвы».

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева говорит, что этот год не богат на небесные явления, но все же будет на что посмотреть. Так, 26 мая будет затмение Луны, но в столице его увидеть не получится.

— Оно будет наблюдаться на Дальнем Востоке, на Чукотке, в Хабаровске. Но затмение происходит в полнолуние, которое будет суперлунием, то есть Луна будет ближе к Земле, — говорит она.

Как отмечает Рублева, Луна поднимется над горизонтом в районе 22:00. Поэтому посетителям Московского планетария расскажут о суперлунии и позволят понаблюдать за ним с помощью телескопов.

Также в этом месяце ожидаются майские Аквариды — метеорный поток из созвездия Водолея. По сути это осколки планет, кометных ядер, которые влетают в атмосферу, испытывают трение о воздух и вспыхивают как искорки. Подобное явление, Персеиды, также ожидается и в середине августа.

— Этот поток самый яркий, самый крупный, — говорит Рублева.

Она отмечает, что метеорные потоки будет возможно увидеть только за пределами крупных городов и при хорошей погоде.

Астроном Александр Молоствов советует для наблюдения этих небесных явлений отъезжать как можно дальше от города. Конечно, и в городе будут видны самые яркие метеоры, но в темном небе удастся увидеть именно метеорный дождь.

— Для хороших условий нужно отъехать километров пятьдесят от Москвы, а лучше сто, — рассказывает астроном.

Ко всему 10 июня в небе ожидается кольцеобразное затмение Солнца. В столице полную фазу увидеть не получится: только частную.

— Частная, — поясняет Рублева, — это когда кусочек Солнца закрыт Луной, а не полностью. И это мы попробуем показать, расскажем о таком событии.

В свою очередь Молоствов заметил, что для наблюдения за солнечным затмением не нужно выезжать за город. Главное, по его словам, позаботиться о защите зрения.

— В астрономических магазинах можно купить специальную защитную пленку, — говорит астроном.

Он добавляет, что во второй половине лета будут хорошо видны Юпитер и Сатурн. Но их все же лучше наблюдать из южных регионов России. Также Молоствов говорит, что смотреть на планеты лучше в новолуние, так как полная Луна сильно подсвечивает небо.

Рублева добавляет, что в ноябре снова ожидается лунное затмение и будут метеорные дожди, «но до этого еще далеко».

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