МКС вновь можно будет увидеть в небе над Москвой

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

В случае ясной погоды с 14 по 26 мая москвичи смогут увидеть в небе Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила пресс-служба столичного Музея космонавтики.

Уточняется, что в настоящее время на борту станции находится экипаж МКС-65. В его состав входят российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также французский и японский астронавты Том Песке и Акихико Хосидэ, который является командиром станции.

МКС движется по земной орбите на высоте чуть более 400 километров со скоростью 28 000 километров в час. Космонавты облетают нашу планету вокруг всего за 90 минут, а за сутки успевают обогнуть ее 16 раз.

Отмечается, что наблюдателю из Москвы, желающему увидеть МКС, нужно смотреть на южный небосклон.

Научный сотрудник Музея космонавтики Александр Фарафонов рекомендует «для наблюдений выбирать открытую местность и ждать появления станции в небе заранее. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток».

Ранее стало известно, что российская актриса Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма.

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