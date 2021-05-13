Летчик-космонавт Роман Романенко: Космический туризм — это реальность будущих десятилетий

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко 13 мая встретился со студентами Московского государственного университета спорта и туризма. Главной темой встречи стало 60-летие со дня первого полета Юрия Гагарина в космос.

Гость университета поделился с будущими специалистами сферы спорта и туризма рассказами о том, как устроена работа на МКС, с какими сложностями сталкиваются космонавты на орбите и кто может претендовать на полет в качестве космического туриста.

— Космическая отрасль России стремительно развивается. Регулярные полеты и работа на Международной космической станции, сбор информации и новые эксперименты на орбите позволяют усовершенствовать условия нахождения людей вне Земли. Еще пару десятилетий назад сложно было представить, что в космос будут летать не только специально подготовленные пилоты и научные работники, но и обычные люди, — рассказал Роман Романенко.

Самым главным требованием для полетов в космос было и остается отличное здоровье кандидата: из ста претендентов только трое могут пройти строгий отбор комиссии. Потомственный космонавт Роман Романенко порекомендовал студентам, нацеленным отправиться покорять звездные просторы, заниматься спортом и ответственно относиться к своему здоровью, отказаться от вредных привычек и развивать выносливость.

— Космический туризм — реальность ближайших десятилетий, которая в том числе обеспечит повышение престижа не только профессии космонавта, но и проектировщика ракет, сборщика космических кораблей и многих других. Не говоря уже о том, какие значительные деньги принесет такой туристический бизнес нашей стране, — прокомментировал депутат.

Романенко не исключил вероятности того, что в ближайшем будущем будет разработан специальный обучающий курс для подготовки специалистов в сфере космического туризма.

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