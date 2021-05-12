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Депутат Госдумы Романенко: Шаги, предпринимаемые правительством, соответствуют текущим социальным запросам
Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы Романенко: Шаги, предпринимаемые правительством, соответствуют текущим социальным запросам

Василий Плиткин

Общество

На заседании Государственной думы РФ 11 мая депутаты заслушали отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства России.

Основной темой выступления стали меры поддержки людей и бизнеса после пандемии, которые были обозначены президентом Владимиром Путиным во время его Послания Федеральному собранию.

Правительство уже реализовало целый пакет мер адресной поддержки граждан, объем которого оценивается в 10 процентов всего бюджета страны в 2020 году.

— Среди названных Михаилом Владимировичем векторов дальнейшего развития социальных инициатив я отметил три. Во-первых, это поддержка семей с детьми, расширение программы выплат и компенсаций молодым матерям. Во-вторых, продление программы туристического кешбэка. В-третьих, развитие детского спорта, — заявил Романенко.

Это подтверждается моим личным опытом: именно с этими вопросами на встречах чаще всего обращаются жители.

Мы, депутаты Госдумы, в первую очередь представители наших избирателей. Полагаю, что могу сказать от имени людей: те шаги, которые сейчас принимает правительство, отвечают ожиданиям людей, — подчеркнул Роман Романенко.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что текущий год может стать переломным в ситуации с коронавирусом.

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