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Российская актриса Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма
Фото: Первый канал

Российская актриса Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма

Анастасия Прохорова

Общество

Российская актриса Юлия Пересильд была отобрана для съемок в художественном фильме «Вызов» на МКС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

— По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина, — говорится в сообщении.

Отобранные артисты пройдут специальную подготовку не позднее начала лета. Кандидатов ждут испытания на центрифуге, вибростенде. Также они совершат ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и пройдут парашютную подготовку.

Полет запланирован на 5 октября с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

Фильм «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White, пишет РИА Новости.

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