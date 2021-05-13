Москино покажет фильмы к юбилею Булгакова

Кадр из фильма «Собачье сердце»

Сеть кинотеатров «Москино» 15 и 16 мая к 130-летию со дня рождения русского классика Михаила Булгакова представит специальную программу.

В субботу, 15 мая, в кинотеатре «Космос» зрители увидят фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Перед показом состоится открытие выставки со вступительным словом заведующего научным отделом Музея Булгакова Ивана Назарова. В экспозиции представлены афиши фильмов по сценариям и произведениям Булгакова.

В кинотеатре «Художественный» в этот день состоится показ фильма Алексея Балабанова «Морфий» по мотивам «Записок юного врача» и рассказа «Морфий». Фильм представят директор музея Булгакова Петр Мансилья-Круз и литературовед Олег Лекманов.

Перед показом Музей Михаила Булгакова проведет бесплатную экскурсию от сада «Аквариум» до кинотеатра «Художественный».

Показы 15 мая пройдут бесплатно, по регистрации, сообщается на сайте Москино.

На следующий день, 16 мая, показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Искра», «Факел», «Тула», «Салют», «Спутник», «Сатурн», «Юность», «Вымпел», «Березка», «Молодежный», «Звезда» и «Космос». Помимо фильмов «Морфий» и «Иван Васильевич меняет профессию» зрители увидят «Собачье сердце» Владимира Бортко.

Показы 16 мая состоятся по билетам.

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