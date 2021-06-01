В День защиты детей Главархив показывает детские снимки известных москвичей

Фото: Главархив Москвы

Уникальность фондов Главархива Москвы заключается в многообразии ценнейшего документального наследия, среди которого особое место занимают личные фонды. В их составе, помимо творческих и рабочих документов, представлены документы детства — фотографии, школьные тетради, дневники. Они бесценны, потому что позволяют заглянуть в самую далекую пору жизни, проследить этапы взросления, понять, что определило выбор дела, которое в будущем прославит пока никому не известного ребенка.

Так, в Архивном ведомстве хранится фонд писательницы Анастасии Цветаевой, где представлены ее фотографии, воспоминания о детстве и родных. Анастасия Цветаева родилась 27 сентября 1894 года в семье историка Ивана Цветаева и Марии Мейн — дочери публициста и общественного деятеля Александра Мейна. Первоначальное образование Анастасия и ее старшая сестра Марина получили дома. Позже они учились в частных пансионах в Германии и Швейцарии, а после смерти матери в 1906 году вернулись в Москву и окончили Гимназию Марии Брюхоненко. Все жизнь Анастасия Цветаева занималась литературным трудом. Свои мемуары она написала еще в начале 1930-х годов, но они пропали при ее аресте. После освобождения из ссылки Цветаева восстановила их по памяти.

В Главархиве Москвы можно познакомиться с детскими рисунками и тетрадями с ранними стихами поэта Евгения Долматовского. Он родился 5 мая 1915 года в Москве. Будущий поэт учился в педагогическом техникуме и параллельно печатался в пионерской прессе. Известность Евгений Долматовский получил за роман в стихах «Добровольцы», в котором описал работу первых строителей метро, а так же как автор слов песен «Случайный вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы», «Сормовская лирическая», «Любимый город», «Лизавета» и многих других.

В фонд инженера Николая Щапова вошли его детские фотографии и дневники, которые он начал вести еще будучи маленьким мальчиком в конце XIX века. В своем первом дневнике 8-летний Коля Щапов записывает все, что с ним происходит: визиты родителей к родным и близким, домашние балы, занятия с французской гувернанткой, прогулки, посещения церковных служб, поездки на дачу, подарки на Рождество. Например, он написал, что мама подарила ему гармонь, а папа — глобус, родственники — две немецкие книги и фотографический аппарат. В дневнике за 1892 год, сохранившемся фрагментарно, помимо своих впечатлений от общения с родными и близкими, 11-летний Коля описывает скоропостижную смерть своего отца.

В личных фондах московского архива также представлен значительный массив фотографий выдающихся деятелей науки и искусства. Но, помимо снимков, интерес могут представлять, например, подборка изданий журнала «Крокодил», которую еще в детстве начал собирать тележурналист Глеб Скороходов, автор и ведущий телепередачи «В поисках утраченного», документы выдающегося музыканта, основоположника русской альтовой школы Вадима Борисовского, рукописный школьный журнал, который подготовил вместе с одноклассниками композитор, народный артист РСФСР Алексей Николаев и многие другие документы. Значительным дополнением к биографическим документам личного фонда Героя Советского Союза Натальи Ковшовой стали ее школьные принадлежности, игрушки и книга, которую она очень любила в детстве.

Со всеми материалами известных горожан можно познакомиться в читальном зале Главархива Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Он открыт по понедельникам — с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00. В читальном зале соблюдаются необходимые санитарные требования: столы стоят на большом расстоянии друг от друга, в помещении регулярно проводится дезинфекция. Посетителям необходимо иметь при себе маску и перчатки.

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