Главархив рассказал, как в Советском Союзе производили вещи из вторсырья

В одном из цехов обувной фабрики «Парижская коммуна». 1949 год / Фото: Главархив Москвы / В. Б. Соболев

В тяжелые военные 1941–1945 годы как никогда был актуален вопрос экономии сырья. Тогда специалисты активно занимались поиском альтернативных источников материалов для изготовления самых разных товаров, а также разрабатывали методы использования в качестве сырья переработанных отходов. В Главархиве сохранились документальные свидетельства экономичного и экологичного подхода к производству.

В конце мая 1942 года Моссовет выпустил распоряжение, которое устанавливало и регулировало продажу товаров, произведенных на городских предприятиях из вторсырья. Документ также закреплял и цены на эти изделия.

Самые большие успехи в использование вторсырья на производстве были у отраслей, занимающихся изготовлением одежды и обуви. Такие изделия очень выручали жителей города, имевших скудные средства.

Покупать товары из переработанных материалов было действительно выгодно. Так, мужская шапка-ушанка, изготовленная из отходных материалов, стоила почти вдвое дешевле новой.

Кроме низких цен, изделия из вторсырья привлекали горожан своим ассортиментом. Тогда из этих материалов изготавливалась практически вся одежда — от пальто, костюмов, свитеров до нижнего белья, носков, головных уборов, варежек. Не отставали и обувь с аксессуарами: на прилавках можно было найти сумки, ремни, пояса и многое другое, но из переработанного сырья.

Помимо одежды и обуви, из вторсырья изготавливали хозяйственные изделия и товары для дома — полотенца, скатерти, вещевые мешки, простыни, одеяла, а также кисеты для табака и календари.

Десятки предприятий местной промышленности, расположенные в разных районах города, активно трудились для обеспечения горожан всем необходимым. Такая своевременная перестройка в области производства благоприятно сказалась на жизни сотен тысяч москвичей. Жители получали недорогие, но достойные аналоги необходимых вещей, а производители экономно относились к ресурсам, беря на вооружение такую актуальную сейчас практику, как изготовление продукции из переработанных отходов.

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