Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главархив рассказал, как в Советском Союзе производили вещи из вторсырья
В одном из цехов обувной фабрики «Парижская коммуна». 1949 год / Фото: Главархив Москвы / В. Б. Соболев

Главархив рассказал, как в Советском Союзе производили вещи из вторсырья

Марьяна Шевцова

История

В тяжелые военные 1941–1945 годы как никогда был актуален вопрос экономии сырья. Тогда специалисты активно занимались поиском альтернативных источников материалов для изготовления самых разных товаров, а также разрабатывали методы использования в качестве сырья переработанных отходов. В Главархиве сохранились документальные свидетельства экономичного и экологичного подхода к производству.

В конце мая 1942 года Моссовет выпустил распоряжение, которое устанавливало и регулировало продажу товаров, произведенных на городских предприятиях из вторсырья. Документ также закреплял и цены на эти изделия.

Самые большие успехи в использование вторсырья на производстве были у отраслей, занимающихся изготовлением одежды и обуви. Такие изделия очень выручали жителей города, имевших скудные средства.

Покупать товары из переработанных материалов было действительно выгодно. Так, мужская шапка-ушанка, изготовленная из отходных материалов, стоила почти вдвое дешевле новой.

Кроме низких цен, изделия из вторсырья привлекали горожан своим ассортиментом. Тогда из этих материалов изготавливалась практически вся одежда — от пальто, костюмов, свитеров до нижнего белья, носков, головных уборов, варежек. Не отставали и обувь с аксессуарами: на прилавках можно было найти сумки, ремни, пояса и многое другое, но из переработанного сырья.

Помимо одежды и обуви, из вторсырья изготавливали хозяйственные изделия и товары для дома — полотенца, скатерти, вещевые мешки, простыни, одеяла, а также кисеты для табака и календари.

Десятки предприятий местной промышленности, расположенные в разных районах города, активно трудились для обеспечения горожан всем необходимым. Такая своевременная перестройка в области производства благоприятно сказалась на жизни сотен тысяч москвичей. Жители получали недорогие, но достойные аналоги необходимых вещей, а производители экономно относились к ресурсам, беря на вооружение такую актуальную сейчас практику, как изготовление продукции из переработанных отходов.

Читайте также: Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах Москвы

Советский СоюзГлавархив Москвыистория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте