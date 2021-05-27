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Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах Москвы
Фото: Главархив Москвы

Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах Москвы

Виктория Родимкина

Город

Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости начали публиковать документы об архитектурных проектах начала советской эпохи, которые так и не были реализованы.

На сайте Главархива можно найти материалы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчевской улице. Среди документов — 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых файлов. С их помощью пользователи смогут представить, как выглядел бы город, если бы эти проекты реализовались.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, до марта 2021 года был открыт доступ к уникальным материалам об утраченных церквях и часовнях дореволюционного времени. Теперь горожан знакомят с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах.

— Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города, — сказала заммэра.

В Главархиве эксперты, помимо поиска, занимаются определением значимости документов. Они отбирают материалы, которые существуют в единственном экземпляре и имеют несомненную историческую ценность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Анастасия Раковаархитектура и строительствоГлавархив Москвы
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