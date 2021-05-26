Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Сергунина: Обучающая программа соберет представителей креативных индустрий в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Обучающая программа соберет представителей креативных индустрий в Москве

Юлия Павлушова

Город

Московские предприниматели с 26 мая могут направить заявки на участие в акселераторе креативных индустрий. Их принимают до 8 июня. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина в среду, 26 мая.

Акселератор включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Они разделены на треки: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело / новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка».

— Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель, с 24 июня по 31 августа. Подготовку смогут пройти 90 команд, — отметила Наталья Сергунина.

Каждую команду будет консультировать наставник. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также помощь в запуске продаж.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как используются инновации других стран в Москве.

Читайте также: Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начался в Москве

бизнесобучениеНаталья Сергунина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте