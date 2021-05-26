Наталья Сергунина: Обучающая программа соберет представителей креативных индустрий в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские предприниматели с 26 мая могут направить заявки на участие в акселераторе креативных индустрий. Их принимают до 8 июня. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина в среду, 26 мая.

Акселератор включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Они разделены на треки: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело / новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка».

— Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель, с 24 июня по 31 августа. Подготовку смогут пройти 90 команд, — отметила Наталья Сергунина.

Каждую команду будет консультировать наставник. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также помощь в запуске продаж.

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