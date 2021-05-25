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Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начался в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начался в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В столице начался прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова во вторник, 25 мая.

По ее словам, конкурс идет по таким двум направлениям, как «Создавай» и «Развивай». Принять участие в программе могут НКО со столичной регистрацией. Уточняется, что организации должны быть социально ориентированные.

— В этом году, как и в прошлом, у нас 12 номинаций. Это «Добровольчество и волонтерство», «Семейная Москва», «Благотворительность», «Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Молодежь Москвы», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Наше наследие», «Экология мегаполиса», «Творческая Москва» и «МедиаМосква, — пояснила Екатерина Драгунова.

Она подчеркнула, что в 2020 году в конкурсе приняли участие более одной тысячи столичных НКО. Организации смогут подать заявку на грант в период с 15:00 25 мая по 15:00 24 июня, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили оценить работы участников фотоконкурса среди сотрудников НКО.

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НКОбюджетные грантывыплаты
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