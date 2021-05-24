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Москвичей пригласили оценить работы участников фотоконкурса среди сотрудников НКО
Фото: Pexels

Москвичей пригласили оценить работы участников фотоконкурса среди сотрудников НКО

Илья Ашуров

Город

В период с 24 по 30 мая пройдет зрительское голосование за участников фотоконкурса «Город неравнодушных. Призвание». Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На фотоконкурсе представлены работы сотрудников некоммерческих организаций (НКО) — тех, кто участвует в создании и реализации социальных проектов: помощь людям с ограниченными возможностями, забота о животных, улучшение городской среды и многое другое. Фотографии конкурсантов должны раскрывать их сферу деятельности. В качестве организатора проекта выступает сеть коворкинг-центров НКО.

— Конкурс «Город неравнодушных. Призвание» — про людей с большим сердцем и широкой душой. Именно такие люди посвятили свою жизнь работе в некоммерческих организациях. Ежедневно они совершают сотни больших и маленьких добрых дел, — сказал руководитель cети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Посмотреть все работы и проголосовать за понравившуюся можно на сайте проекта. Победители конкурса — ими станут 18 участников — будут определены 1 июня. Их работы будут размещены на улицах столицы.

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НКОфотоконкурссотрудники
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