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Шолохов и Бродский: в «МЭШ» подготовили подборку о нобелевских лауреатах по литературе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Шолохов и Бродский: в «МЭШ» подготовили подборку о нобелевских лауреатах по литературе

Анастасия Колоскова

Город

Библиотека «МЭШ» подготовила подборку, посвященную жизни и творчеству выдающихся литераторов XX века, нобелевским лауреатам Михаилу Шолохову и Иосифу Бродскому, родившимся в один день — 24 мая. В этом году со дня рождения Шолохова исполняется 116 лет, а со дня рождения Бродского — 81 год.

Отдельные уроки, подготовленные специалистами Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета, посвящены разбору произведений авторов.

Так, урок «Михаил Шолохов. Рассказ «Судьба человека» будет посвящен жизненному пути главного героя произведения. Ученики смогут научиться составлять план рассказа, а также познакомятся с понятием кольцевая композиция и ее особенностью.

Урок по роману «Тихий Дон» расскажет о роли описания пейзажа в литературном произведении и приемах для изображения природы, которыми пользуется писатель. Этому же известному роману посвящен сценарий урока «Картины жизни донских казаков в романе», который отправит школьников в станицу Каргинскую.

Сценарий урока «Тема Великой Отечественной войны в творчестве М.А. Шолохова» познакомит учащихся с интересными фактами из жизни и творчества писателя, работавшего в годы войны военным корреспондентом.

О творческом пути поэта Иосифа Бродского расскажет урок «11-й класс. И.А. Бродский. Основные мотивы творчества». Школьники смогут увидеть видеоролик, на котором Бродский декламирует собственные стихи. Для того чтобы проверить знание творчества поэта можно воспользоваться приложением «Стихотворения Иосифа Бродского». Старшеклассникам предложат познакомиться с системой образов поэта на примере стихотворения «На смерть Жукова».

Иосиф Бродский, начавший писать стихи в возрасте 16 лет, к 1963 году приобрел широкую популярность среди молодежи. Видеофильмы о непростой судьбе поэта, статьи о его творчестве и интерактивные задания учащиеся найдут в уроке «Иосиф Александрович Бродский. Личность поэта».

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Иосиф БродскийМЭШбиблиотека МЭШ
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