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Власти Москвы заключили соглашение с McDonald's о сотрудничестве в сфере экологии
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Власти Москвы заключили соглашение с McDonald's о сотрудничестве в сфере экологии

Иван Юминов

Город

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подписал с генеральным директором McDonald's в России Марком Кареном меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития в области экологии. Соглашение было достигнуто в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

— Надеемся, что пилот закончится успешно. Мы получим необходимые рекомендации. Уже сейчас мы видим, что по целому ряду направлений та политика, которую мы проводим, в первую очередь это касается социальной сферы, на 100 процентов соответствует тем задачам, которые декларируются при разработке целей устойчивого развития, — рассказал заммэра.

Уточняется, что компания проводит в Москве пилотный проект по отказу от пластиковых трубочек и крышечек. Кроме того, при поддержке Мосприроды сеть ресторанов быстрого питания проведет акции по популяризации раздельного сбора отходов. Также запланированы интерактивные занятия на базе эколого-просветительского центра на Воробьевых горах, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что столичным промышленникам упростили получение льготных займов.

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