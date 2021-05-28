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Инвесторы полностью приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Инвесторы полностью приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы

Иван Юминов

Город

Инвесторы приобрели все ценные бумаги 74-го выпуска городского облигационного займа Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте финансов в пятницу, 28 мая.

— Объем размещения составил 70 миллиардов рублей. Спрос на 23 процента превысил предложение: поступила 721 заявка на сумму 86,3 миллиарда рублей, — рассказала глава департамента Елена Зяббарова.

Отмечается, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций наивысший кредитный рейтинг — ААА. Также подчеркивается, что Международная Ассоциация рынков капитала (ICMA) подтвердила соответствие нынешнего выпуска принципам устойчивого развития ООН.

— Москва задает тренд в этом процессе, вкладывая привлеченные средства в улучшение экологической ситуации, продолжая развитие системы метрополитена и замену дизельных автобусов на электробусы. Успешное размещение облигаций 74-го выпуска на 70 миллиардов рублей привело не только к росту объема ценных бумаг, торгующихся в секторе устойчивого развития Московской биржи, более чем в три раза, но и качественно изменило структуру рынка «зеленых» облигаций, — отметила Зяббарова.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций.

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облигацииЕлена Зяббаровадепартамент финансов города Москвы
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