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Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как «умного города»
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как «умного города»

Иван Юминов

Город

Москва успешно прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых десяти городов мира. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в пятницу, 28 мая.

Новость дополняется

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