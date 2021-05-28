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Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как «умного города»
Москва успешно прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых десяти городов мира. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в пятницу, 28 мая.
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