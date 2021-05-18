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Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO

Иван Юминов

Город

Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 18 мая.

— Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания. Полученный нами сертификат подтверждает, что Москва соответствует высоким международным стандартам устойчивого развития, — рассказала заместитель мэра.

Стандарт учитывает показатели, которые отражают стремление Москвы к достижению целей устойчивого развития ООН — от уровня развития городской инфраструктуры и систем управления городом до эффективности использования ресурсов. Получение стандарта позволяет подать заявку на сертификацию по стандартам ISO 37122-2019 «Умные города» и 37123-2019 «Жизнестойкие города».

Кроме Москвы, стандартом ISO 37120 сертифицированы Дубай, Лондон, Амстердам, Сидней и Торонто.

Ранее сообщалось, что международный знак Safe Travels получили 175 московских организаций.

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