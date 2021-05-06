Международный знак Safe Travels получили 175 московских организаций

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 170 столичных учреждений получили знаки Safe Travels Discover Moscow. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты, — уточнила заммэра.

Отличительных знаков удостоились музей-заповедник «Царицыно», Московский зоопарк, Музей Москвы, Музей М. А. Булгакова и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Safe Travels является всемирной программой в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19.

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