Представители Michelin начали подбирать площадку для презентации первого гида по Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москву посетили представители компании Michelin, которая специализируется на путеводителях по ресторанам. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в повестке визита — обсуждение разных рабочих вопросов, включая выбор помещения для презентации первого путеводителя Michelin по Москве.

— Представители Michelin приехали, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящей работой экспертов гида в Москве, — уточнила Сергунина.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.

Заммэра добавила, что присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития сферы туризма и повышения привлекательности города.

Отмечается, что компания уже посещала столицу в декабре 2020 года. Тогда же было официально объявлено о планах оценить столичные заведения общественного питания. Выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin запланированы на 2021 год.

Сроки нового визита представителей гида в Москву будут зависеть от эпидемической ситуации.

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