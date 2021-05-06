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Представители Michelin начали подбирать площадку для презентации первого гида по Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Представители Michelin начали подбирать площадку для презентации первого гида по Москве

Полина Долганова

Город

Москву посетили представители компании Michelin, которая специализируется на путеводителях по ресторанам. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в повестке визита — обсуждение разных рабочих вопросов, включая выбор помещения для презентации первого путеводителя Michelin по Москве.

— Представители Michelin приехали, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящей работой экспертов гида в Москве, — уточнила Сергунина.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.

Заммэра добавила, что присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития сферы туризма и повышения привлекательности города.

Отмечается, что компания уже посещала столицу в декабре 2020 года. Тогда же было официально объявлено о планах оценить столичные заведения общественного питания. Выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin запланированы на 2021 год.

Сроки нового визита представителей гида в Москву будут зависеть от эпидемической ситуации.

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гид-путеводительНаталья СергунинаМосква
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