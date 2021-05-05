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Почти 25 тысяч обращений поступило в ГБУ «Малый бизнес Москвы» с января по март
Фото: freepik.com

Почти 25 тысяч обращений поступило в ГБУ «Малый бизнес Москвы» с января по март

Анастасия Волоснова

Город

Почти 25 тысяч обращений поступило в ГБУ «Малый бизнес Москвы» от столичных предпринимателей за первый квартал 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, 33,59 процента от всех обращений касались нефинансовых мер поддержки бизнеса.

— Начинающих и действующих предпринимателей интересуют различные виды поддержки от города на всех этапах развития — от запуска стартапа до масштабирования, — пояснил Алексей Фурсин.

Он уточнил, что 12,01 процента обращения составляли запросы о регистрации бизнеса, а 11,73 процента обращений касались финансовой поддержки предпринимателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что власти продлили прием заявок на субсидии для инновационных компаний.

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