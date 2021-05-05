Наталья Сергунина сообщила, что более 700 заявок подали на премию «Новатор Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На участие в ежегодной премии для изобретателей «Новатор Москвы» было подано 740 заявок. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в среду, 5 мая.

— Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений, — рассказала заммэра.

В финал попадут 36 лучших разработок. Проекты оценят члены комиссии, в которую вошли представители бизнес-сообщества и органов исполнительной власти.

Изобретения распределяют по трем номинациям в зависимости от развития проекта. Так, «Проект будущего» рассчитан для изобретений на стадии оформленной инновационной идеи, «Меняющие реальности» — для тех разработок, которые способны выйти на рынок, а «Лидеры инноваций» — для изобретений, с которых уже получена первая выручка.

В каждой номинации существует шесть направлений: «Медицина и фармацевтика», «Экология и охрана окружающей среды», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Общественные проекты», а также «Благоустройство и строительство».

Отмечается, что победители получат 500 тысяч рублей, один миллион рублей или полтора миллиона рублей в зависимости от номинации. Авторам 18 проектов-финалистов, которые займут второе место, вручат поощрительные призы.

Ранее сообщалось о том, что аудиогиды по достопримечательностям и музеям Москвы появились в сервисе Russpass.

Читайте также: Наталья Сергунина: Москва сможет провести «Экспо-2030» на самом высоком уровне