Наталья Сергунина: Москва сможет провести «Экспо-2030» на самом высоком уровне

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва сможет обеспечить проведение всемирной выставки «Экспо-2030» на самом высоком уровне. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в субботу, 1 мая.

— Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна, — рассказала заммэра.

Россия первой подала заявку на право проведения «Экспо-2030». Письмо, переданное в Международное бюро выставок (BIE), подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В качестве темы столица выбрала «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». В случае одобрения выставка пройдет с 27 апреля по 27 октября 2030 года. При этом город-победитель BIE объявит в 2023 году.

Москва идеально подойдет для демонстрации научно-технических достижений в разных областях, уверена Наталья Сергунина. Отмечается, что в столице функционирует более 130 тысяч технологических компаний. Кроме того, город сможет предложить участникам и гостям выставки событийную и культурно-образовательную программу.

Ранее сообщалось о том, что московские экспортеры смогут подавать заявки на городские субсидии на mos.ru.

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