Аудиогиды по достопримечательностям и музеям Москвы появились в сервисе Russpass

Фото: АГН Москва

Аудиогиды по достопримечательностям и музеям города появились в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина во вторник, 4 мая.

— Уже сейчас на Russpass есть аудиоэкскурсии по музею-заповеднику «Коломенское», центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Московскому планетарию, Государственному историческому музею. В будущем планируется публиковать такие гиды по достопримечательностям и других городов России, — сообщила заммэра.

Узнать о наличии аудиогида можно на странице объекта — там будет расположен значок в форме наушников. Так, про Музей М. А. Булгакова и роман «Мастер и Маргарита» слушателям расскажет журналистка Алена Долецкая. Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин проведет экскурсию по центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, рассказав о главных его экспонатах.

О жизни и творчестве писателя Льва Толстого, а также о его усадьбе в столичных Хамовниках слушателям расскажет его праправнучка Фекла Толстая. Познакомиться с редкими животными можно будет при прослушивании аудиогида по Московскому зоопарку, записанному ученым-зоологом Николаем Дроздовым, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Russpass подготовил подборку новых идей для путешествий по России.

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