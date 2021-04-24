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Серия онлайн-экскурсий по трамвайным депо стартовала на платформе #Москвастобой
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Серия онлайн-экскурсий по трамвайным депо стартовала на платформе #Москвастобой

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лесная улица, 20с3Карта всех событий

Медиаплатформа #Москвастобой подготовила серию виртуальных экскурсий по городу под названием «Москва трамвайная». Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму столицы в субботу, 24 апреля.

Уточняется, что всего будет размещено три выпуска, в которых экскурсовод музея Денис Ромодин расскажет про московское трамвайное депо.

В первом ролике речь пойдет о депо на улице Лесной. В 1874 году трамвайный парк назывался «Миусским парком», тогда на его территории были конюшня, казарма, сарай для вагонов и три склада.

Также пользователи узнают подробнее о депо имени Русакова. Трамвайный парк сохранил раритетную архитектуру зданий и старинные подвижные составы, которые и на сегодняшний день могут принять пассажиров.

Третий выпуск познакомит москвичей с Краснопресненским депо, чья история началась более 100 лет назад, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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