Власти продлили прием заявок на субсидии для инновационных компаний

Директор по производству компании — резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» Александр Деревицкий демонстрирует образец усовершенствованной лифтовой лебедки — нового технического решения компании, на которое недавно был получен патент / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

3 апреля столичные власти продлили прием заявок на субсидии на инжиниринг. «Вечерняя Москва» узнала, как город поддерживает компании, создающие инновационные проекты.

Московские компании не только ведут активное производство товаров, но и работают над созданием инновационных разработок. Стимулом к развитию для них является благоприятный инвестклимат столицы и комплексные меры поддержки бизнеса.

Например, промышленные предприятия столицы могут подать заявку на получение субсидий для возмещения затрат по лизингу, на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение оборудования, а также на подключение к инженерным сетям.

— Москва предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года. За это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 миллиарда рублей. Только по итогам 2020 года был заключен 41 договор о предоставлении субсидий на сумму почти 770 миллионов рублей, — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одной из ведущих площадок для инновационных компаний является особая экономическая зона «Технополис «Москва». Здесь собраны лучшие производства столицы, которые ежедневно трудятся на благо москвичей и делают наш город комфортнее и современнее.

Одна из последних разработок, которая призвана вывести столицу на новый уровень лифтового производства, — усовершенствованная лебедка, которую создали инженеры компании «Приводная техника». Срок службы лебедки составляет не менее 20 лет.

— Главные ее преимущества — это высокая энергоэффективность за счет того, что потребляемая мощность не превышает 4 киловатта. Кроме того, устройство обладает значительно меньшей массой по сравнению с используемыми сегодня. Это облегчает ее монтаж и обслуживание. А еще наша лебедка стоит меньше, чем аналоги, что, безусловно, тоже дает ей преимущество на рынке, — отметил директор по производству компании Александр Деревицкий.

Устройство удобно в эксплуатации, поскольку не требует замены масла в его элементах и не занимает много места в машинном отделении.

— Разработка является своевременным ответом на потребности российского лифтостроения и жилищно-коммунального хозяйства, где замены требуют более 160 тысяч лифтов, — рассказал председатель правления компании Дмитрий Краснов.

Развиваться компании помогает поддержка города. Резиденты технополиса освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, экономят 17 процентов на налоге на прибыль в ее региональной части, а отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В особой экономической зоне работают 180 высокотехнологичных компаний, из которых более 80 имеют статус резидента. В общей сложности резиденты зарегистрировали более 170 патентов. Объем промышленного производства столицы в первом квартале 2021 года вырос на 11,6 процента. Москвичи в этом году посетили более 100 экскурсий по столичным заводам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор «Технополиса «Москва»:

— Размещение производств на существующих и строящихся площадках «Технополиса «Москва» в 2020 году вызвало интерес почти у 300 инвесторов. В среднем в месяц обрабатывалось до 40 обращений, половина из них традиционно приходится на предприятия электроники и фармацевтики. В прошлом году 22 предприятия получили статус резидента и заключили договор аренды. Среди них разработчики программного обеспечения, производители систем связи и контроля доступа, медоборудования и информационных систем.

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