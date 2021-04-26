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Москвичам рассказали о программе форума социального бизнеса
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали о программе форума социального бизнеса

Иван Юминов

Город

Форум «Социальный бизнес: создание инноваций и равных возможностей» на площадке «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) пройдет 27 апреля. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития в понедельник, 26 апреля.

— В Москве статус социальных получили в прошлом году более 190 предприятий малого и среднего бизнеса. Наше мероприятие призвано консолидировать усилия для повышения уровня качества жизни горожан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также внедрения инновационных технологий в социальную сферу, — рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.

Гости форума смогут познакомиться с инновационными решениями в рамках питч-сессий и посетить выставку передовых разработок в социальной сфере. Кроме того, на пленарной сессии участники узнают о социально ориентированных инициативах и технологиях для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На тематической панельной дискуссии обсудят новые виды поддержки людей с ОВЗ в стране — кибератлетику и инклюзию.

В деловую программу войдут четыре трека с питч-сессиями по таким направлениям, как «Инновационные технологии в реабилитации», «Социальная поддержка людей старшего поколения», «Ассистивные технологии», а также «Диджитал- и ИТ-технологии в инклюзивной среде».

На выставке инновационных решений покажут экзоскелет, который поможет ускорить процесс реабилитации, бионический протез, оснащенный системой адаптированного управления, а также трость с искусственным интеллектом, которая умеет распознавать лица, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что почти 100 инновационных разработок для спортсменов протестируют в Москве.

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