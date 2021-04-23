Почти 100 инновационных разработок для спортсменов протестируют в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Эффективность разработок в области спорта в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений проверят в Москве. Об этом рассказали в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития в пятницу, 23 апреля.

— Инновационная экосистема города позволяет высокотехнологичным МСП (малым и средним предприятиям — прим. «ВМ») не только напрямую представить свои разработки потенциальным клиентам, но и испытать свой продукт на их площадках и получить обратную связь. Только в прошлом году нам поступило свыше 600 запросов от бизнеса на тестирование, из которых более 100 относится к спортивной сфере, — рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.

Технологии представили на выставке «Инновации в спортивной индустрии» Агентства инноваций Москвы. Она состоялась на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» на площадке «Старт Хаб». Всего в экспозицию вошло более 90 решений, которые призваны улучшить тренировочный процесс и укрепить здоровье спортсменов.

Тестировать разработки будут спортивные федерации и клубы города, которые являются участниками программы. Так, в московских клубах единоборств проверят фитнес-трекер, который позволяет тренировать скорость реакции и темпа ударов. Его закрепляют на боксерской груше, а затем он подсказывает, когда нужно нанести удар. После этого гаджет его фиксирует, чтобы сопоставить с временем реагирования с момента сигнала.

Еще одной перспективной технологией является нейроигровой тренажер для игры в футбол. Он призван повысить силу и точность удара благодаря развитию моторных зон головного мозга.

— Его функционал смотрит в будущее, где должны активно использоваться информационные технологии при подготовке футболистов. Основная задача этого тренажера — за счет задействования моторных зон в мозге и попыток реализовать игровую деятельность, сидя перед монитором, усовершенствовать данные навыки на поле, — рассказал спортивный директор футбольной школы для детей «Чемпионика», обладатель лицензии А УЕФА Вадим Козлов.

Федерация тхэквондо (МФТ) России в свою очередь планирует испытать мобильное приложение для спортсменов. Его принцип в том, чтобы научить программу быть тренером и спортивным судьей. Приложение разработают специалисты из Москвы и Новосибирска, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что фитнес-браслеты для предотвращения вспышек инфекций протестируют в Москве.

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