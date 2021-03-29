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Фитнес-браслеты для предотвращения вспышек инфекций протестируют в Москве
Фото: pixabay.com

Фитнес-браслеты для предотвращения вспышек инфекций протестируют в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Вспольный переулок, 6с1Карта всех событий

В столице в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений на нескольких площадках будет испытан проект по автоматизированному температурному контролю. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что новая разработка позволит отслеживать температуру в режиме онлайн. В пресс-службе отметили, что тестирование проведут на базе общеобразовательной школы № 1239, сети медклиник и оператора мобильной связи. Девайс может быть размещен в общественных местах: на входе, в столовых, офисных пространствах.

— Он будет собирать данные со всех браслетов, которые находятся в радиусе 50 метров, автоматически подключаясь к ним по Bluetooth. Полученные сведения будут поступать к администратору. В случае если в зоне действия девайса появится человек с повышенной температурой тела, администратор получит специальное оповещение, — уточнили в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, всего в рамках программы уже испытали свыше 50 инноваций, 40 находятся на этапе тестирования, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Сергей Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

инфекцияТехнологии и инновацииАлексей Фурсин
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