Сергей Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусной инфекцией, который составил международный аналитический центр StartupBlink, специализирующийся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

В новом рейтинге инноваций по борьбе с Covid-19 Москва уступила только Сан-Франциско и Нью-Йорку. При этом она опередила такие ведущие мегаполисы как Лос-Анджелес, Амстердам, Сеул, Мюнхен и Мадрид, а также многие другие крупные города планеты из 40 стран.

Карту инновационных решений, которую создала компания StartupBlink в марте прошлого года, представляет собойоткрытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира.

В настоящее время карта инноваций стала одной из основных платформ для обмена опытом в борьбе с пандемией между государствами и включает более 1300 работающих систем из 86 стран.

Аналитики отметили 46 инновационных решений, представленных Москвой. Среди них — онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами, системы диагностики.

Помимо прочего, в списке инновационных решений оказались разработанный московскими учеными искусственный интеллект, который применяется для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».

Современные технологии позволяют облегчить работу медиков. Так, системы продвинутого искусственного интеллектапозволяют проанализировать жалобы пациента, а также результаты исследований и анализов, по итогам чего предлагает врачу несколько предварительных вариантов диагноза. Технология позволяет сократить время на назначение исследований для пациента примерно в 10 раз.