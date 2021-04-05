Заявки на премию «Новатор Москвы» будут принимать до 25 апреля
Заявки на премию мэра Москвы под названием «Новатор Москвы» будут принимать до 25 апреля. Об этом рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Премия поддерживает столичные стартапы, разработки и инновационный бизнес.
— Участие в конкурсе на присуждение премии «Новатор Москвы» поможет авторам проектов, находящихся на начальных стадиях развития, привлечь внимание потенциальных клиентов и инвесторов, — отметил Алексей Фурсин.
В 2021 году на премии появились новые направления, по которым можно предложить свои проекты. Москвичи смогут представить свои разработки в таких областях, как «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», а также в сфере информационных технологий, городского благоустройства и в других темах.
Уточняется, что конкурс будет проводиться по трем номинациям: «Проект будущего», «Лидеры инноваций» и «Меняющие реальность».
Заявку на участие необходимо подать на сайте премии до 25 апреля, приложив свой бизнес-план или презентацию разработки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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