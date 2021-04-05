Заявки на премию «Новатор Москвы» будут принимать до 25 апреля

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Заявки на премию мэра Москвы под названием «Новатор Москвы» будут принимать до 25 апреля. Об этом рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Премия поддерживает столичные стартапы, разработки и инновационный бизнес.

— Участие в конкурсе на присуждение премии «Новатор Москвы» поможет авторам проектов, находящихся на начальных стадиях развития, привлечь внимание потенциальных клиентов и инвесторов, — отметил Алексей Фурсин.

В 2021 году на премии появились новые направления, по которым можно предложить свои проекты. Москвичи смогут представить свои разработки в таких областях, как «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», а также в сфере информационных технологий, городского благоустройства и в других темах.

Уточняется, что конкурс будет проводиться по трем номинациям: «Проект будущего», «Лидеры инноваций» и «Меняющие реальность».

Заявку на участие необходимо подать на сайте премии до 25 апреля, приложив свой бизнес-план или презентацию разработки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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