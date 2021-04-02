Москву номинировали на пять наград европейского этапа World Travel Awards 2021

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва заявлена в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Об этом сообщили в Комитете по туризму Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, два года подряд столица побеждала в ключевой номинации World Travel Awards. В 2020 году Москва завоевала звание лучшего города для путешествий как на европейском, так и на общемировом этапе премии.

— И как действующий обладатель главного приза российская столица вновь будет принимать гранд-финал — итоговую церемонию награждения, — отметила Сергунина.

В этом году Москва представлена в следующих номинациях: «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе», «Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе» и «Лучшее направление для сити-брейка в Европе».

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма.

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