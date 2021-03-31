Наталья Сергунина: Стартовал прием заявок на субсидии для экспортеров в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на субсидии и грант для экспортеров открыли в столице. Об этом рассказала заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, документы можно подать до 30 апреля. Она отметила, что стимулирующие меры помогают предпринимателям развиваться и улучшать свои финансовые показатели. Кроме того, увеличение доходов бизнеса означает рост налоговых отчислений в бюджет.

— В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 миллионов рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии, — подчеркнула Наталья Сергунина.

Так, субсидии помогают бизнесменам возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, которые связаны с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. К ним относятся расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции и на сертификацию систем менеджмента. Экспортный кешбэк может составлять 10 процентов от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях, но не свыше 10 миллионов рублей или 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет города.

В 2021 году появилась возможность получить грант по долгосрочным контрактам. Помимо этого, подачу заявок перевели в электронный вид.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за 2020 год было одобрено свыше 150 заявок на экспортный кешбэк. Их общая сумма составила 380 миллионов рублей.

Подать заявку на субсидии и грант можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали, какие промышленные предприятия работают в центре столицы